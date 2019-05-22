أعمال جديدة في جعبة “لايف ستايلز ستوديوز”

ليس بجديد على شركة متألّقة مثل “لايف ستايلز ستوديوز”، تقديم أعمال مميّزة للجمهور، من خلال تعاونها مع نجوم من الصف الأول، وكذلك احتضانها لمواهب شابّة، لتُصدر بعدها أهم الأعمال الفنيّة، القادرة على المنافسة بقوّة وبجدارة في مجال يكتظّ بالفنانين وساحة تمتلئ بالمغنّيين.

وفي هذا السياق، علم موقع “الخليج 365” ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تستعدّ لطرح مجموعة من الأعمال الجديدة لفنّانين معروفين ونجوم شباب، وذلك بعد شهر رمضان المبارك.

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وعلمنا ان الأعمال الجديدة ستكون من نصيب النجمة باسكال مشعلاني، التي ستطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها “اتعذبت كفاية”، تزامنًا مع عيد الفطر، وكذلك النجم الشاب الوليد الحلاني، نجل فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني، الذي سيطلق فيديو كليب أغنيته “عم يسألوا” بعد العيد. ومن المتوقّع أن يحصد هذين العملين نجاحاً كبيرًا وباهرًا.

كما ان الشركة ستطرح في الفترة المقبلة اصدارات جديدة، بينها اربعة فيديو كليبات تتعاون فيها مع عدد من النجوم، بالاضافة الى وجوه جديدة ناجحة ومعروفة على السّاحة الفنية. وعلمنا أنه تم الإتفاق مع روان عليان، مروة ناجي، كاميليا ورد، عمر كرم، فيفيان مراد، ومن المُقرر طرح هذه الأعمال خلال فترة الصيف.

“لايف ستايلز ستوديوز”، هذه الشركة الرائدة فنيًا، والتي عوّدتنا دائمًا على اصدارات جديدة ومميزة، تتطلّع لأن تكون دائمة في الصدارة من خلال الأعمال التي تقدّمها والتي تنجح دائما في كسب إعجاب الجمهور ومحبي النجوم.

نذكر ان آخر انتاجات شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كليب أغنية “انا أتعودت” للنجمة المصرية الشابة هايدي موسى، التي اطلقتها قبل شهر رمضان.