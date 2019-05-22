- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها على صحتها، بعد حالة الانزعاج التي انتابتها فور تسرب أخبار عن وجود مضاعفات لمرض السرطان الذي تعافت منه.
ووضعت إليسا حدًا للشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، والتي تفيد باستعدادها التوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، حيث غردت قائلة: "أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن".
كما نفى مدير أعمال النجمة اللبنانية، أمين أبي ياغي، ما نسب إليه من تصريحات تفيد بأن إليسا تعاني مضاعفات بسبب العلاج من سرطان الثدي وأنها تضطر للسفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة للتحكم في تلك المضاعفات، حيث قال في تغريدة عبر "تويتر" أيضًا: "ما نسب إلي في إحدى الصحف الإلكترونية حول حالة إليسا الصحية غير دقيق، إليسا بخير وهي تخضع لعلاجات روتينية وليس لعملية جراحية، وأرجو من الجميع توخي الدقة عند تناول الموضوع".
وخرجت إليسا من تجربة مع مرض سرطان الثدي، وحكت تجربتها في الـ 7 من أغسطس الماضي، حينما أصدرت كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي من خلاله أعلنت عن إصابتها، وشفائها من المرض، وكانت يد إليسا اليمنى تضررت مؤخرًا بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له وتعرضت لانتفاخ.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تكشف حقيقة إجرائها عملية جراحية في ألمانيا.. ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.