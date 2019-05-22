إليسا تكشف حقيقة إجرائها عملية جراحية في ألمانيا.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها على صحتها، بعد حالة الانزعاج التي انتابتها فور تسرب أخبار عن وجود مضاعفات لمرض السرطان الذي تعافت منه.

ووضعت إليسا حدًا للشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، والتي تفيد باستعدادها التوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، حيث غردت قائلة: "أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن".

كما نفى مدير أعمال النجمة اللبنانية، أمين أبي ياغي، ما نسب إليه من تصريحات تفيد بأن إليسا تعاني مضاعفات بسبب العلاج من سرطان الثدي وأنها تضطر للسفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة للتحكم في تلك المضاعفات، حيث قال في تغريدة عبر "تويتر" أيضًا: "ما نسب إلي في إحدى الصحف الإلكترونية حول حالة إليسا الصحية غير دقيق، إليسا بخير وهي تخضع لعلاجات روتينية وليس لعملية جراحية، وأرجو من الجميع توخي الدقة عند تناول الموضوع".

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وخرجت إليسا من تجربة مع مرض سرطان الثدي، وحكت تجربتها في الـ 7 من أغسطس الماضي، حينما أصدرت كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي من خلاله أعلنت عن إصابتها، وشفائها من المرض، وكانت يد إليسا اليمنى تضررت مؤخرًا بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له وتعرضت لانتفاخ.