أحمد عز يكشف تفاصيل عن حجم ميزانية إنتاج فيلم "الممر"

ينافس الفنان أحمد عز في موسم عيد الفطر المقبل بفيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، حيث يقدم شخصية القائد نور، ويتعرض الفيلم للفترة ما قبل النكسة والأحداث التي سبقتها مرورا بالحالة النفسية التي مـرت بها مصر على كافة الأصعدة.

وقال عز في تصريحات صحفية، إن فيلم الممر تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر وهو أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبد الخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.

اقرأ أيضا:أحمد عز يُعبِّر عن سعادته بالتعاون مع شريف عرفة في "الممر"

وأضاف عز بأن "الممر" يقدم كم إنتاج مشاهد أكشن لم يحدث مثلها من قبل في السينما المصرية وبتقنيات جديدة لم يتم استخدامها من قبل، مؤكدا أن الممر هو أصعب فيلم شارك فيه خلال مسيرته المهنية على المستويين البدني والفني.

Advertisements

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وبالإضافة للنجم أحمد عز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

قد يهمك أيضا:أحمد عز يُحضِّر لمسلسل تلفزيوني لرمضان 2020

أحمد عز يُوضِّح أنّ "أولاد رزق 2" تشهد مفاجآت