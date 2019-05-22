شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة ويل سميث تجتمع بعرض Aladdin في هوليوود..وقبلاته لجادا تخطف الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس النجم العالمي ويل سميث العرض الأول لفيلمه " Aladdin " في هوليوود بكاليفورنيا، وكان بصحبته زوجته النجمة جادا بينكت سميث التي ظهرت بملابس اشبه بـ " الجني" وهي الشخصية التي يجسدها زوجها ويل البالغ من العمر ( 50 عام ) .

أظهرالزوجين خلال العرض مدي حبهما وارتباطهما أمام عدسات المصورين وذلك بالرغم من مرور 20 عام علي زواجهما، فتبادلا القبلات قبل بدء العرض، ولكي تكتمل الأجواء العائلية اصطحب النجمين ابنائهما معها للعرض و هما " ويلو" و "تري"، كذلك ابنهما جادن الذي لفت الانظار بشعره الوردي.

وفيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".

















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قبلات قبل العرض (3)







