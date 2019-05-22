ميس حمدان تحقق حلمها و تتحول إلى رجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة ميس حمدان حلمها، وتحولت لرجل، باستخدام فلتر "سناب شات" الجديد، الذى يحول وجه المرأة إلى رجل والعكس، معبرة عن صدمتها الشديدة بسبب مظهرها
وشاركت ميس، جمهورها بصور بشكلها الجديد، قائلة: "يا نهار أسود و منيل بنيله ايه فلتر سناب العجيب ده أنا في حاله صدمة مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد و أنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل احمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا"
وآخر أعمال ميس حمدان، مسلسل " نوف" وعرض الموسم الرمضانى الماضي، وهو من تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، وشاركت ميس في بطولته أمام عبير عيسى، محمد العبادى.
بوست ميس حمدان
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