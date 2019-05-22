شكرا لقرائتكم خبر عن ‏إليسا تطمئن جمهورها: " أنا بخير لا داعى للقلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئنت الفنانة إليسا، جمهورها على صحتها بعد تداول أخبار عن إجراءها عملية جراحية، لافته أنه مجرد علاج طبيعى.

وقالت "إليسا": " أنا بخير لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي لدى بسبب مضاعفات العمليات لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة بحبكن".

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وطرحت إليسا، الأيام الماضية أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذى طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

المعروف أن إليسا طرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها " إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "أنت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".