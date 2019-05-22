شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 16 لطفي الحراق يبيع الأثار ويدفن ثمنها بمقبره والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة ال 16 من مسلسل "هوجان" قيام كريم محمود عبد العزيز "لطفي الحراق" ببيع قطعة من آثار المعلم بهلول "صلاح عبدالله" التي سرقها وهرب بها مع أسماء أبو اليزيد "نوجة" زوجته.

تسلم الحراق ثمن القطعة الأثرية وذهب إلي مقبرة والده ليدفنها إلي جواره، فيما شهدت الحلقة وفاة أم لطفي الحراق بعدما حبسها صلاح عبدالله بهلول في المخزن لحين الوصول إلي ابنها والإنتقام منه.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام محمد أمام بهلول بإنقاذ رياض الخولي "اللباد" من العصابة التي حاولت قتله وإعادته إلي مصر مرة أخري بعد رفض هوجان قتل رئيس العصابة بإحدي الدول العربية.

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تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".