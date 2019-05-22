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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7سنوات من وفاتها..ويتني هيوستن تقوم بجولة غنائية وتطلق ألبوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة الراحلة ويتني هيوستن للحياة من جديد و ذلك 7 سنوات من وفاتها ، حيث أعلنت عدد من المواقع الفنية من أبرزها " npr" و "cnn " أنه من المقرر إقامة جولة غنائية ضخمة للنجمة الراحلة و ذلك بواسطة تقنية " الهولوجرام " ، فتظهر هيوستن على أنها صورة ثلاثية الأبعاد مصحوبة بأغنياتها مع فرقة موسيقية حية، لكن لم يتم الإعلان عن تواريخ أو الأماكن التي سيقام بها .
من جهة أخري من المقرر أن يتم إطلاق ألبوم غنائي يضم عدد من أغنيات هيوستن التي لم تظهر للعالم قبل ذلك .
ويتنى هيوستن
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