شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدى الكبير محمد نجم ، بعد دخول العناية المركزة بسبب جلطة دماغية، حيث دخل الفنان في غيبوبة، حسبما أكد أحد أقاربه لـ" الخليج 365"، مؤكدا أن حالته حرجة. وزارت أمس الثلاثاء اللجنة الصحية لنقابة الممثلين محمد نجم والتي ضمت الفنانة نهال عنبر ومنير مكرم. Advertisements يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر". من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لـ الخليج 365 أن الحالة الصحية لنجم الكوميديا محمد نجم مستقرة حاليا وليس بها أي جديد وكان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أى شئ عن مرضه.

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