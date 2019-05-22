شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لتجربة ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تجربة ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة نجاح كبير وذلك بعد مرور أكثر من 15 يوم علي تلك التجربة التي قدمتها قناة dmc من خلال مسلسل زلزال.

التجربة أثبتت نجاحها وشهدت تفاعل كبير مع عدد كبير من الصم ووالبكم وذلك في مبادرة هي الأولي في الوطن العربي لترجمة مسلسل كاملا بلغة الاشارة ،إضافة الي كتابة الحوار علي الشاشة لخدمة من لا يعرفون لغة الإشارة وذلك لتتحقق الاستفادة الكاملة من المسلسل علماً بأن الصم وضعاف السمع في مصر سبعة ونصف مليون شخص وفي الوطن العربي ١٦ مليون شخص .

مسلسل زلزال يعرض علي شاشة dmc العامة بلغة الإشارة في الخامسة فجرا و العرض الثاني الساعة الواحدة ظهرا علي قناة dmc دراما.

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مسلسل زلزال تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.