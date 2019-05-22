منير مكرم يكشف حقيقة تدهور حالة محمد نجم ودخوله في غيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان محمد نجم، تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي.

وأكد في تصريح خاص لمصراوي، أن حالة "نجم" الصحية حرجة للغاية، ولكن لم يدخل في غيبوبة مثلما أشيع.

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وتابع: "أنا معاه في المستشفى طول اليومين دول، وابنه موجود معاه مسابوش، وحالته حرجة جدًا بعد الجلطة اللي اتعرض ليها، وطالب من الناس كلها إنها تدعيله".

واختتم حديثه قائلًا: "الفنان محمد نجم أب وأخ، دعمني ووقف بجواري وساندني في بداياتي الفنية، وأطلب من جمهوره عدم التوقف عن الدعاء له، حتى يمر من هذه الأزمة الصعبة بسلام".

يذكر أن الفنان محمد نجم، دخل المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لجلطة دماغية.