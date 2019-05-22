فتحي عبدالوهاب: "شخصيتي تطورت.. وفيلم ثقافي ماستر سين في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان فتحي عبدالوهاب إن حياة كل شخص يمكن تحويلها لعمل درامي، "ولو حياتي كانت مسلسلا، سيجمع كل التصنيفات، ميلودراما، وتراجيديا، وكوميديا وتشويق".

وتابع: خلال حلقته ضمن برنامج "دراما شخصية": "لا يستطيع أحد القيام بدور البطولة المطلقة طوال حياته، لأنه لا يوجد شخص يستطيع التحكم في خيوط حياته بشكل كامل".

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وأوضح أنه يريد أن يستحوذ دائما على مفاتيح حياته، حتى لا يكون مجرد رد فعل، فحياته مليئة بالماستر سين، أبرزهم فيلم ثقافي، وفيلم عصافير النيل".

وأضاف: "أريد حذف بعض المشاهد من مسلسل حياتي في المونتاج، لكن عمليًا هذا غير مقبول، لأن التجارب التي نمر بها نتعلم منها".

وأشار إلى أن شخصيته تطورت على مدار أحداث مسلسل حياته، فأصبح أكثر صبرًا، وصار يلتمس الأعذار للآخرين، فالخير ينتصر على الشر في المسلسلات والأفلام.