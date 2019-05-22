إليسا تكشف حقيقة خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت إليسا في تغريدة: "لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن".

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وتداولت مواقع إلكترونية أخبارًا عن تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة عاجلة.

يذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان