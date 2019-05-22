- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت المطربة اللبنانية إليسا على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت إليسا في تغريدة: "لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن".
وتداولت مواقع إلكترونية أخبارًا عن تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة عاجلة.
يذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تكشف حقيقة خضوعها لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.