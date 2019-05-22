أطلقت موسوعة ”ويكيبيديا“ الرقمية وصف للفنانة المغربية دنيا بطمة أثار غضبها وغضب جمهورها الواسع حيث تفاجأ عشاق ومحبو الفنانة اليوم الثلاثاء، بوصف ويكيبيديا لدنيا بـ“العاهرة“ ولكن استطاعت ”بطمة“ في وقت لاحق، تصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ”ويكيبيديا“.
وعلّقت ”بطمة“ على هذه الواقعة عبر حسابها الرسمي بـ“إنستغرام“ قائلة:“مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه“، في الوقت الذي وجهت فيه سهام نقدها إلى من وصفتهم بـ“الحساد والحاقدين“، معتبرة أن ”سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع“ وفق تعبيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصفها بالعاهرة .. دنيا بطمة: ترد على ويكيبيديا -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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