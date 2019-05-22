حلت الفنانة شيماء سليمان ضيفة على برنامج سراي من تقديم د.نورة عبدالله المذاع على قناة atv الكويتية وشهدت الحلقة إطراء جميل للفنانة من قبل المخرج دحام الشامري خلال اتصاله على البرنامج قائلا: “اللكنة واللهجة الكويتية سليمة والصوت إحنا محتاجين فويس أوفر (تعليق صوتي) نحتاج أيضا صوت دافي كل المعطيات هادي لقيتها بشيماء حقيقة وراهنت إنو شيماء بتكون نجمة في رمضان هذا… ما خذلتني ولا خذلت الناس” هذه الكلمات الجميلة من قبل المخرج أثرت في شيماء وجعلتها تبكي على الهواء متأثرة بكلماته الراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكاء شيماء سليمان بسبب المخرج دحام الشمري -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.