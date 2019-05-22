بعيدًا عن المقالب.. رامز جلال "سبع البرُمبة" في عيد الفطر

نشر الفنان رامز جلال، الصورة الرسمية لفيلمه الجديد "سبع البرُمبة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق على الصورة قائلاً:" بِسْم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، ماتخفوش ياجماعة ده فيلم بجد مش مقلب". صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، ماتخفوش ياجماعة ده فيلم بجد مش مقلب". يذكر ان آخر افلام رامز السينمائية هو "رغدة متوحشة" الذي تم عرضه عام2017، وشاركه البطولة :بيومي فؤاد، ريهام حجاج، انتصار، أحمد ثروت، محمد فتحي".

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