شاهد.. حلا شيحا في أول إعلاناتها الرمضانية

نشرت الفنانة حلا شيحا صورة جديدة من إعلانها الرمضاني الجديد لصالح مستشفى 500500 لعلاج السرطان بالمجان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حلا على الصورة قائلة:"يارب دايماً متجمعين في الخير"، وشاركها الصورة شقيقتها هنا شيحا، حمدي بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقي، والشاعر أمير طعيمة، والفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان عمرو

يوسف.

يذكر أن حلا شاركت في السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان وماجد المصري.