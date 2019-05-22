إليسا تطمئن جمهورها على صحتها

نشرت الفنانة إليسا منشور جديد بخصوص آخر مستجداتها الصحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وطمئنت إليسا جمهورها على صحتها قائلة"أنا بخير، لاأجري أي عمليات جراحية، انما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العملية، لاداعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، لاأجري أي عمليات جراحية، انما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العملية، لاداعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة،بحبكن". يذكر أن إليسا قد أعلنت محاربتها وتعافيها لمرض السرطان في شهر يوليو من العام الماضي، من خلال كليب أغنيتها "الى كل اللي بيحبوني"، الأمر الذي أثار تعاطف جمهورها وحبهم لقوتها في هزيمة المرض.

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