كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع.. لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة إنسانية مميّزة منها، تنازلت النجمة السورية كندة علوش عن فستان زفافها وتم عرضه للبيع من خلال إحدى الجمعيات في مصر، وذلك للتبرع بثمنه إلى جهات خيرية تعنى بمساعدة المحتاجين.

ونشرت كندة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها بفستان الزفاف وكتبت بتعليقها عليها: “يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنه فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.. فستان زفافي معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه”.

الجدير ذكره أن كندة علوش احتفلت بزفافها من النجم المصري عمرو يوسف منذ عامين بحضور عدد كبير من الأصدقاء والفنانين المقربين منهما.

ومن المعروف أن كندة علوش وعمرو يوسف رزقا بمولدتهما الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018 واعتذرا بعدها عن كل الأعمال التمثيلية التي عرضت عليهما.