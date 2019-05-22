كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل البرنسيسة بيسة، عبر شاشة قناة الحياة بشكل حصري، في تمام الساعة التاسعة مساء.

"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.