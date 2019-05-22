كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السادسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، وبدأ الحب يظهر بين أدهم وغادة فى ظل تشابه ظروفهما وهروبهما المشترك تحت سقف واحد.
مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على CBC، وهو من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.