كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 16 مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، أحداثا هامة، فبعد براءة أدهم "ياسر جلال" من قتل رجال كمين الشرطة بعد تفتيش منزل عبد المنجى وإيجاد فيديوهات صورها الفقرى للعملية، إلا أنهم يواصلون البحث لمعرفة صلة أدهم بحمزة الحناوى.

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏