كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مقتل أحمد ثابت أبرز أحداث مسلسل قمر هادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم هاني سلامة، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل قمر هادي، ويعرض على فضائية "ON E".

حيث بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل قمر هادي للفنان هاني سلامة، بعارف الذي يؤدي دوره محمد عزمي وهو يتحدث عن موت مروان أبو المكارم "عزت العيلي"، جه هنا سكران عشان يموت ساجد، وبعدها هات كمال أبو المكارم والده ليقول له "أيوا يا عم كمال مبروك مروان مات طاهر".

يذهب هادي، خلال أحداث مسلسل قمر هادي ليعزي كمال الذي يؤدي دوره هادي الجيار فيقول له "دور على فيروز البت لازم ترجع"، ثم يذهب هادي لتعزية شهد وتتذكر شهد محاولتها لافساد زفاف مريم وهادي وتظهر مريم "داليا مصطفى" عروس هادي في ذاكرة شهد، ثم تظهر يسرا اللوزي بهيئة غريبة.

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أما فليب يتحدث إلى القرش بشأن مقتل هادي لأخيه، وهنا عبد الجليل تتفق مع هادي بشأن فيروز، ورجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي لا يزال يبحث عن سمر ابنته وبدأ يطوف في المساجد، ضن أحداث الحلقة 16 من مسلسل قمر هادي.

تظهر سلمى حزينة، في مسلسل قمر هادي على "فيروز" وهي لا تعرف أين هي، أما القرش فيهدد هادي فيخبره "بنتي مخطوفة وتقولي طلبية" فيرد أنه ملتزم بميعاد والحباية بقت 100 جنيه ويطلب منه قتل عصام فيرفض.

وتنتهي حلقة مسلسل قمر هادي برجاء وهو يقتل فتحي الذي يؤدي دوره أحمد ثابت ويراه أحد الجيران.

مسلسل قمر هادي تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ورشدي الشامي، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت.