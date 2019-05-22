كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل هوجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرًا على شبكة قنوات الحياة.

"هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تذاع الحلقة السابعة عشر من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام،