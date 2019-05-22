كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 16 مسلسل هوجان رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى الهروب بكمال اللباد، وإنقاذ حياته بعد إصابته بطلق نارى أثناء اتمام صفقة الآثار في بيروت، ولجوئهما إلى أحد المنازل اللبنانية للمساعدة فيمد لهما رجل لبنانى وابنته الطبيبة البيطرية يد العون، وأخرجت الطلقة من صدر اللبان، ثم تصل العصابة لتبحث عنهما مهددين أهل المنزل، وينجح هوجان فى تحرير الطبيبة من يد العصابة واختطف رئيسها وفر هاربا مع كمال اللباد.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرًا.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل هوجان، أحداثا مثيرة حيث نجح محمد إمام الذي يجسد شخصية هوجان،