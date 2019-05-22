كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل هوجان الحلقة السادسة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، حيث نجح هوجان فى الهروب بكمال اللباد، وإنقاذ حياته بعد إصابته بطلق نارى أثناء اتمام صفقة الآثار في بيروت، ولجوئهما إلى أحد المنازل اللبنانية للمساعدة فيمد لهما رجل لبنانى وابنته الطبيبة البيطرية يد العون، وأخرجت الطلقة من صدر اللبان، ثم تصل العصابة لتبحث عنهما مهددين أهل المنزل.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرًا.