كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 17 من مسلسل شقة فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم كريم محمود عبدالعزيز، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم "مسلسل شقة فيصل"، ويعرض على فضائية "mbc مصر"، في التاسعة مساًء.

حيث تبدأ الحياة تبتسم لـ"ميزو"، في مسلسل شقة فيصل ويسجل أولى أغانيه بعد أن عرفته الصحفية "شيماء" على أحد الشعراء لرفعها على يوتيوب.

يستمر "زغللة"، ضمن أحداث مسلسل شقة فيصل في المتاجرة في المخدرات ويعمل في توريدها ضد رغبة سيده مما يغضبه، ويطلب من رجاله معرفة مصدر هذه المخدرات التي يحصل عليها "زغللة".

"مسلسل شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.