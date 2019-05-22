شاهدوا كيف كانت ردة فعل رضيع يبكي التقط نقوداً!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر رضيعا يبكي بحرقة ويصرخ. يبدأ الفيديو بلقطات بكاء الرضيع، وفجأة يقوم أحدهم برمي رزمة من النقود فيلتقطها الرضيع، ويدخل بعدها بموجة ضحك كوميدية.

الفيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل وسط تعليقات مضحكة مفادها أن النقود دائما ما تكون “علاجا فعالا للصغير والكبير”.

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