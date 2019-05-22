سعودي يقتل مقيم بطلق ناري قبل الإفطار في بيشة.. وهذا ما فعله بعد الجريمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - أقدم مواطن على قتل مقيم سوداني بطلق ناري، قبل دقائق من موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بينهما.

ووفقاً لـ”سبق”، وقعت الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي الحادث، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.