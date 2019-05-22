كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - أعلن البرازيلي سيرجيو ريكاردو، لاعب الأهلي والهلال و الاتحاد سابقاً، عن إسلامه اليوم الأربعاء خلال وجوده في جدة.
وظهر ” ريكاردو ” في مقطع فيديو وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا أفضل قرار اتخذه بحياته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. سيرجيو ريكاردو معلنا إسلامه: أفضل قرار اتخذته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.