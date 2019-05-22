شاهدوا.. سيرجيو ريكاردو معلنا إسلامه: أفضل قرار اتخذته

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - أعلن البرازيلي سيرجيو ريكاردو، لاعب الأهلي والهلال و الاتحاد سابقاً، عن إسلامه اليوم الأربعاء خلال وجوده في جدة.

وظهر ” ريكاردو ” في مقطع فيديو وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا أفضل قرار اتخذه بحياته.