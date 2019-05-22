كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة .
وأوضح الموقع ان هذه الخطوة ستكون عبر إزالة خيار حفظ الصور التعريفية الخاصة بك profile photo والمشاركة.
واوضح الموقع ان هذه الخاصية سيتم تطبيقها على لأجهزة العاملة بنظام “آندرويد “اولاً ثم 1so.
وكان “واتسآب ” يطرح خيار المشاركة عندفتح الملف الشخصي كما كان يوفر خيار حفظ الصورة مباشرة او مشاركتها.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار صادم.. واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.