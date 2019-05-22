شاهدوا بعد غياب 35 عامًا.. عزيزة جلال تغني مستنياك وتكشف تفاصيل تذاع لأول مرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 مساءً - عادت الفنانة المغربية عزيزة جلال، للغناء لأول مرة، بعد غياب أكثر من 35 عامًا من الغياب، عبر برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “MBC”.

وتغني عزيزة جلال في أول ظهور لها أغنيتها الشهيرة “مستنياك”، كما تكشف خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.

ونشر “اللقاء من الصفر”، مقطع فيديو لجانب من اللقاء مع عزيزة جلال، تتحدث فيه عن سبب تسميتها بـ”عزيزة”، لافتةً إلى أن جدها هو من اختار اسمها.

والفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس عام 1958 واعتزلت الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.







