محمد رمضان يحرج ماجد المصري في فرح زواج ابنته في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تطورت الأحداث في الحلقة السادسة عشر من مسلسل “زلزال”، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وماجد المصري، حيث انتهت قصة حب “محمد حربي” و”أمل”.

وتزوجت “أمل” من “الدكتور عبد الحليم”، معيدها في الجامعة التي تخرجت منها وابن المحامي الخاص بوالدها، وأقيم حفل الزفاف في الفندق الذي يعمل به “محمد حربي”، حبيبها، حيث ذهب إليه صديقه، الذي وفر له فرصة العمل في الفندق، وطلب منه عدم الذهاب للفندق في ذلك اليوم.

لكن “حربي” رفض تنفيذ كلام صديقه وذهب إلى الفندق وقام بتقديم العصائر إلى العريس والعروسة كما هي عادة الأفراح، ثم أخذ المايك بعدها من الـ DG وقام بفضح “خليل كتغا” أمام ضيوفه وقال له إنه لن يتركه أرضه التي أستولى عليها منه.

على جانب آخر، بعد زواج “أمل” أصبحت العلاقة بين “محمد حربي” و”صافية” أقوى من الأول، وبدأ يتعامل معها بأريحية أكثر وبدأ العمل معها هي ووالدتها على عربة الفوق التي يملكونها.