بالصور- كندة علوش تبيع فستان زفافها لهذا السبب

في خطوة مفاجئة، قررت الممثلة السورية كندة علوش أن تعرض فستان زفافها للبيع من أجل التبرع بثمنه لجمعيات خيرية وذلك في هذا الشهر الفضيل.

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ونشرت “علوش” ثلاث صور لها بفستان الزفاف وكتبت: “ربما من الصعب أن نفرط بالأشياء التي تكون لديها ذكريات جميلة لنا وغالية علينا وخصوصاً فستان الزفاف ولكن إن كان هناك أشخاصاً سيستفيدون من ثمنه سيصبح لهذه الذكرى قيمة أكبر.. فستان زفافي الذي وقعه المصمم المبدع “هاس ادريس” في حال كان أحدهم مهتم بشرائه فهو معروض حالياً للبيع عند weavinggraceegypt وسأتبرع بثمنه لأكثر من جهة خيرية وهذا الشيء سيكون بعلم الشخص الذي سيشتريه”.

نذكر ان كندة علوش كانت قد عقدت قرانها على الممثل عمرو يوسف في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.

كما ان كندة وعمرو رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.