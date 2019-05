براد وليوناردو يُطلقان فيلمهما الجديد وسط المشاهير.. وتصفيق حار لـ7 دقائق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُطلق يوم أمس الثّلاثاء فيلم Once Upon A Time In Hollywood في مهرجان كان السينمائي، كواحدٍ من أضخم الأعمال السينمائية المُشاركة في المهرجان؛ إذ حضر عرضه الأوّلي نُخبة من مشاهير العالم.

وصل بطلا الفيلم الرّئيسيان، الممثلان المُخضرمان براد بيت وليوناردو دي كابريو سجّادة كان الحمراء بروحٍ إيجابية لا مثيل لها، حيّا من خلالها ضيوف الحدث من مشاهير ومُعجبين وصحافيين، كما التقطا الصّور أمام عدسات الإعلام، وحظيت لقطة عناقهما على إعجاب المُتواجدين، ومن شاهدها من روّاد السوشال ميديا.

ارتدى النّجمان إطلالاتٍ كلاسيكية أنيقة تناسبت تمامًا مع روح الحدث وضخامته، فاختارا بدلات التاكسيدو مع الببيون والحذاء اللامع، وكشفا عن جاذبيتهما بقصات الشّعر الشّبابية واللحى المُهذّبة.

تواجد في حدث إطلاق الفيلم بعضٌ من أبطاله أيضًا، أمثال الممثلة العالمية "مارغوت روبي" التي تألّقت بفُستانٍ ربيعي اختارته من مجموعة شانيل لصيف ربيع 2011، بالإضافة إلى داكوتا فانينغ التي اختارت فُستان الحفلات الراقصة الحريري الأبيض، كسرت روتينه بعقدة صفراء حلّت محل حزام الخصر.

Advertisements

ومن الممثلين الذين شاركوا في الفيلم لكنّهم تغيّبوا عن حضور حفل إطلاقه في كان السينمائي ُكل من آل باتشينو، وإميلي هيرستش، ودامين لويس، وبروس ديرن، وأوستن بتلر، ولينا دانهام، ومارغريت كوالي.

ومن المشاهير الذين حضروا حفل إطلاق الفيلم كُل من: حبيبة كريستيانو رونالدو "جينا رودريغز"، والممثلة العالمية "ميشيل رودريغز"، وحبيبة ليوناردو "كاميلا مارون"، وزوجة مُخرج الفيلم كوينتن تارنتينو الجديدة "دانيلا بيك"، بروكلين بيكهمام وحبيبته هنا كروس، وعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت "سارة سامبايو"، وعارضة الأزياء العالمية "ويني هارلو".

وبِما أنّ فيلم Once Upon A Time In Hollywood يُعتبرُ فيلمًا أيقونيًّا لمُخرجه "كوينتين تارنتينو" ويضمّ أسماءً هوليوودية صعبة، كرّم الحضور هذا العمل ومُخرجه وأبطاله بالوقوف والتّصفيق له مُدّة 7 دقائق.

يُذكر أنّ أحداث الفيلم تدور في عصر هوليوود الذهبي عام 1969، إذ يلعب ليوناردو دور الممثل "ريك دالتون" في الفيلم، بينما يلعب براد دور الممثل البديل لريك "كليف بوث"، أمّا مارغوت روبي، فتلعب دور الممثلة "شارون تات" التي يتم قتلها ضمن أحداث الفيلم، علمًا بأنّه سيتم إطلاقه في صالات السينما الأمريكية في الـ 24 من شهر يوليو المُقبل