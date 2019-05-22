سلام سعد عن حسد ندى كامل: أكبر شمّاعة لتبرير الفشل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ متابعو ندى كامل، زوجة الممثل، أحمد الفيشاوي، بنشرها خبر مرضها عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذْ أعلنت عن معاناتها من أوجاع لا تُطاق، فضلاً عن شعورها بالتعب، وخوفها من مفارقة الحياة، وتركها أولادها وحدهم في هذه الحياة.

ورجّحت ندى كامل، أنْ يكون السّبب الكامن خلف معاناتها، هو نتيجة "الحسد"، فطالبت من الناس أنْ ترحمها، وتتوقّف عن الحديث عنها في كلّ إطلالة تظهر فيها.

وفي هذا السّياق؛ تحدّثت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد، عبر فيديو "فوشيا"، عن تصرّفات ندى كامل الأخيرة، كما قدّمت للنجمة المصرية، مجموعة من النصائح.