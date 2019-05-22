شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 16..وفاء عامر تتوعد ياسمين صبرى بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "حكايتى"، عندما قررت داليدا- ياسمين صبرى أن تعيش في مسكنا أخر في العجمي من أجل الهرب من عائلتها التي تحاول قتلها وايضًا الهروب من علي "احمد صلاح حسني" والذي تسببت في الكثير من المشاكل له.

وعلى جانب آخر بدأت داليدا العمل مع الفنانة مايا في تصميم الأزياء، وبعد علم فريدة عسل – "وفاء عامر" بعمل داليدا مع مايا، حاولت فريدة تشوية صورة "داليدا" لدي صاحب المجلة التي تقوم فيها مايا بعرض أزياءها وبعد فشلها وغلق صاحب المجلة الهاتف في وجهها، توعدتها بالقتل والتخلص منها نهائياً.

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وبعد ذلك طلب سليمان - أحمد بدير من ابنه أدهم-أحمد حاتم، الابتعاد عن ملاحقة داليدا وذلك بعد اكتشافه أن "علي" الذي أحبته داليدا حفيد بارون، وفي نهاية الحلقة وأثناء عودة داليدا ونسرين "هنادى مهني" الي منزلهما في منتصف الليل اكتشفا انهما نسيا مفتاح المنزل، وجدهما البارون جد "على" ، وطلب منهما الانتظار في منزله حتى يستطيع أحد رجاله فتح الباب لهما.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.