شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الإنسانية.. كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى البنات دائما وقبل شهور من حفل الزفاف أن تختار فستان ليلة العمر بعناية شديدة من أجل أن تظهر بشكل فائق الجمال، ويفضل البعض منهم الاحتفاظ بالفستان من أجل الارتباط بذكرى جميلة و غالية على القلب، ولكن الفنانة كندة علوش فعلت العكس وأعلنت بيع فستان زفافها من أجل التبرع بثمنه لجمعيات خيرية.

وقالت كندة : "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان الزفاف بس إذا كان في ناس أخرى يمكن أن تستفيد من تمنه فتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفافى معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وذلك هيكون بعلم الشخص اللى هيشتريه".

يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".

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