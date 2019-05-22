شاهدوا.. لحظة وفاة شاب أردني صائماً أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بعمّان

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 11:57 صباحاً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجّل لحظة وفاة شاب أردني أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بالعاصمة عمّان. ونقلت وسائل إعلام أردنية عن أقارب الشاب أن وفاته كانت في صلاة الظهر في الخامس عشر من رمضان الجاري، مشيرين إلى أنه حديث عهد بالزواج؛ إذ لم يمضِ على زواجه سوى ثلاثة أسابيع. وحظي الفيديو بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاءل متداولوه بأن وفاة الشاب صائماً في رمضان أثناء صلاة الجماعة دلالة على حسن الخاتمة، داعين الله أن يرحمه ويربط على قلوب ذويه.

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