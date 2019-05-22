كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 11:57 صباحاً - أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات العمليات على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت مطمئنة محبيها بعد ان انتشرت اخبار كاذبة تفيد انها خضعت لعملية جراحية: أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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