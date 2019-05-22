سما المصري تستعرض مؤخرتها.. وتتعرّض للانتقادات

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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 11:57 صباحاً - تواصل الفنانة سما المصري بإثارة الجدل، حيث انها نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها صُوّرت من الخلف، وكان اللافت هو استعراضها مؤخرتها والتي اعتبرها الجمهور انها مؤلفة من وسادة.
وتعرّضت سما لعدد كبير من الانتقادات، فمنهم من قال: “ايه المخده ديه”، وآخرين طالبوها بالكفّ عن استعراض جسدها بهذا الشكل.
الجدير ذكره ان سما اثارت الجدل مؤخرا بعد قولها ان تقديمها أدعية دينية في شهر رمضان كان مجرّد كذبة أبريل.
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