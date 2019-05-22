شاهدوا صلاح عبد الله بصورة نادرة من 33 سنة

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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 11:57 صباحاً - نشر الممثل المصري صلاح عبد الله صورة قديمة له من مسلسل “رحلة المليون” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق عبد الله على الصورة قائلًا: “صورة من 33 سنة يجوز إني اتولدت عجوز”.
الجدير ذكره ان صلاح يشارك حاليا في مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. وهو من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
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