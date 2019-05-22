حليمة بولند تحتفل بالقرقيعان مع ابنتيها.. وتهديهما مجوهرات ثمينة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالقريقعان مع ابنتيها “كاميليا وماريا”، في حفل كبير أعدته خصيصا لهذه المناسبة.

حليمة ظهرت في الصور مع ابنتيها بنفس الإطلالة، وقامت بإحضار لهما وأصدقائهما هدايا فخمة احتفالا بهذه المناسبة، والتي كانت عبارة عن مجوهرات ثمينة من ماركة “كارتييه” العالمية.

الإعلامية الكويتية استعرضت هدايا ابنتيها وأصدقائهما من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، وهو المقطع الذي عرضها للكثير من الانتقادات من جمهورها، والذين اتهموها بالبذخ والإسراف بشكل مبالغ فيه.

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والقرقيعان هي مناسبة دينية يحتفل فيها المسلمون بمنتصف شهر رمضان في الدول الخليجية، حيث تُوزع الحلوى على الأطفال الذين يرتدون أزياء شعبية، ويرددون الأناشيد والأهازيج التراثية.

وكانت حليمة بولند قد تلقت مؤخرا هديثة ثمينة من شخص مجهول، يبدو أنه أحد معجبيها، وشاركت جمهورها بصورة للهدية، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، والتي كانت عبارة عن ساعة يد فضية.

حليمة صدمت الجمهور بتعليقها على الهدية، حيث أبدت عدم إعجابها بها، حيث كتبت: “شكرا على الهدية مع أنها مو عاجبتني وايد”.