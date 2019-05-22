محمد سعد بوجوه كثيرة على أفيش «محمد حسين».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج والمنتج كريم السبكي عن موعد عرض فيلم “محمد حسين” للفنان والنجم المصري محمد سعد.

وكان السبكس قد نشر صورة للملصق الدعائي للفيلم وظهر فيه عدد كبير من وجوه محمد سعد، عبر حسابه على موقع Instagram معلنا أن عرضه في عيد الفطر المقبل 2019.

ويشارك في بطولة فيلم “محمد حسين”، محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد و محمد ثروت و مي سليم و فريال يوسف و ويزو و حمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل من إخراج محمد على.

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على جانب أخر، شن الفنان المصري علاء مرسي، هجومًا حادًا على الفنانين محمد سعد، أحمد السقا في أحدث ظهور له.

وقال علاء مرسي، خلال لقائه في برنامج “اليوم”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة اليوم”، إنه عاصر كل الأجيال من الفنان الراحل فريد شوقي، وتوفيق الدقن، وعمر الحريري، وعبدالمنعم إبراهيم، وأجيال بعدهم، وكانوا كلهم أصدقائ وصاحبتهم.

وأضاف، أنه صادق كل الأجيال التي جاءت بعدها ولن يترك الأجيال القادمة إن كلن له عمر.

وتابع، كنت السبب في ترشيحهما بمسلسل “مين مابيحبش فاطمة”، وكان اول إخراج لأحمد صقر، كان كاتب القصة صديقه وهو عايش في النمسا، حيث علمت أن صناع العمل يبحثون عن وجوه جديدة وكنت شاهدت أكثر من عرض مسرحي بالمعهد العالي للسينما لمحمد سعد، نجم قوي جدًا.