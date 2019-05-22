انت الان تتابع تفاصيل خبر العمانية جوخة الحارثي تفوز بجائزة "مان بوكر " العالمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 11:52 صباحاً - فازت الكاتبة والروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة "مان بوكر" العالمية لعام 2019، عن روايتها "سيدات القمر"، والتي رُشحت لجائزة زايد عام 2011.

وتتناول رواية "سيدات القمر" للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، تحوّلات الماضي والحاضر، وتَجْمع، بلغةٍ رشيقةٍ، بين مآسي بشر لا ينقصهم شيء ومآسي آخرين ينقصهم كلُّ شيء.

وصدرت الرواية باللغة العربية في 2010، وترجمتها إلى الإنجليزية لاحقاً المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث، بعنوان "أجرام سماوية" (سيلستال باديز).

وكانت الرواية بنسختها الإنجليزية اختيرت ضمن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية 2019، والتي تمنح سنوياً للأعمال المترجمة.

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وضمت القائمة القصيرة لجائزة "مان بوكر" في بريطانيا خمسة أعمال أخرى مترجمة لمؤلفين من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها المؤلف والمترجم معاً، والذي أعلن عن اسم الفائزة العمانية، في حفل أقيم في لندن أمس الثلاثاء.

وجائزة "مان بوكر" هي جائزة دولية أسست في المملكة المتحدة رسمياً في عام 2005.

وللكاتبة العمانية (41 عاماً)، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي، نحو 10 مؤلفات، منها ثلاث روايات.

وسبق لها الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الرواية، عام 2016.