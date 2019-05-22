زين مالك يتألق في العرض الخاص لفيلم “علاء الدين” – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: حضر النجم العالمي زين مالك العرض الخاص بفيلم “علاء الدين” في احتفالية مميّزة أقيمت بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
والتقطت عدسات المصورين لقطات مميّزة لـ زين مالك برفقة الفنانة جفايا وارد على السجادة الحمراء الخاصة بالإحتفالية.
وكانت شركة “ديزني” العالمية قد طرحت الأغنية الخاصة بفيلم “علاء الدين” والتي تحمل اسم A Whole New World بصوت زين مالك وجفايا وارد، وحقق الفيديو الخاص بها أكثر من 40 مليون مشاهدة في أيام قليلة عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “علاء الدين” من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم 24 أيار/مايو الجاري.
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