مفاجأة كبيرة بانتظار جمهور كارول سماحة.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنية جديدة باللهجة المصرية خلال فترة عيد الفطر المقبل.

الأغنية رومانسية، لم تكشف كارول سماحة حتى اللحظة عن تفاصيلها، لكن مصادر خاصة أكدت لموقعنا أن موضوعها سيشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت في فترة سابقة عن أنها ستتّبع سياسة طرح الاغنيات السينغل، كي تنال كل واحدة، حصة وافية من النجاح والانتشار.

تجدر الإشارة إلى أن “المطلقة” كانت آخر اغنية لـ كارول، من كلمات علي المولى، الحان وتوزيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، وتتضمن رسالة إجتماعية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.