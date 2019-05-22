منع صحافية من المشاركة في مهرجان “كان” بسبب حذائها

متابعة بتجــــــــــرد: وثّقت صحافية أميركية تُدعى كلوديا ايلر حادثة غريبة حدثت معها على هامش مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.
إذ نشرت كلوديا وهي مساعدة رئيس تحرير موقع Variety مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر كشفت من خلاله أنّها مُنعت من دخول السجادة الحمراء لفيلم Douleur et Gloire يوم 17 أيار بسبب حذائها.
وكشفت كلوديا أنّ أحد رجال الأمن قال لها إنّها لا يُمكنها الدخول بسبب حذائها المسطح. وظهرت في الفيديو وهي تقول للحارس إنّ ما يطلبه منها ينمّ عن تمييز جنسي وإنّه ما كان ليطلب الأمر نفسه من الرجال.
وفي النهاية تمكّنت الصحافية من المشاركة في العرض بعدما هدّدت بنشر الفيديو عبر موقعها Variety الإلكتروني.
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