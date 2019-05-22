متابعة بتجـــــــــرد: ردتّ النجمة بلقيس فتحي، على انتقادات الفنان عبدالله بالخير، بعد اختيارها للغناء في افتتاح كأس آسيا، حيث صرّح أخيرًا أنه كان يفضل أن يكون نجم الافتتاحية إماراتي.
وأكدت بلقيس أنها تحترم آراء الجمهور وزملائها الفنانين، لكن في المقابل شدّدت خلال حلولها ضيفةً على برنامج “تفاعلكم” الذي يُعرض عبر فضائية “العربية”، على أنها ترفض أن يتحدث أي شخص عن أصل والديها، كاشفة عن أن جدها جاء إلى الإمارات عام 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية، وأن والدتها تحمل نفس الجنسية.
وأضافت بلقيس فتحي، أنه لم يمنحها أحد الجنسية، بل حصلت عليها لأنها من مواليد دولة الإمارات، وتابعت: “أي مشاركات رسمية أقوم بها تكون بتكليف من ولاة الأمر، وهذا يُعد تشريفًا لي، وأي شخص تزعجه مشاركاتي يشتغل على نفسه شوية وهيطلبوه”. هذا وأكدت بلقيس أنها تعلمت من والدها الفنان القدير أحمد فتحي الاحترام، لأنه يحترم فنه وشخصه ومن حوله.
ونوهت بلقيس خلال اللقاء إلى أنها دخلت كلية الطب في بداياتها لأنها كانت رغبة والدها ووالدتها. ونفت الاتهامات التي وجهت لها بشأن عدم دعمها لبلدها اليمن في الأزمات، وقالت: “أدعمهم بالسوشيال ميديا وما خفي كان أفضل”.
هذا ونصحت بلقيس من يعانون مع الرهاب الاجتماعي، بالقراءة عن المرض واللجوء إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس ترد على انتقادات عبدالله بالخير وتؤكد: “أنا من مواليد دولة الإمارات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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