قناة “الحياة” المصرية تحذف مشهد تقبيل محمد إمام للإنجيل من “هوجان”.. وبطل العمل يتساءل عن السبب!

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الفنان المصري محمد إمام تعليقات إيجابية جدًا حول المشهد الذي ظهر فيه وهو يقبّل “الإنجيل” (الكتاب المقدّس لدى الطوائف المسيحية) في مسلسل “هوجان” الذي يخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام.

وقد أعرب محمد إمام من خلال حسابه على موقع “تويتر” عن استغرابه لقيام قناة “الحياة” المصرية بحذف المشهد من الحلقة.

وردّ إمام على تغريدة إحدى معجباته جاء فيها: “بالمشهد تبع هوجان لما يدخل لبيت داليدا حتى يساعدوه ..هوجان مسك كتاب الإنجيل وقبله وهو يعتقد أنه مصحف فأحد الأشخاص قال له نحن مسيحيين.. رد عليه هوجان ما بيأثر كلهن كتب ربنا.. مشهد كتير حلو ومؤثر.. عنجد برافو يلي كتب المشهد”، فكتب: “مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة”.

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يذكر أن مسلسل “هوجان”، يعرض طيلة شهر رمضان الجاري على قناة “الحياة” وقناة “أبو ظبي” حيث لم تحذف الأخيرة المشهد المذكور، على عكس الأولى وهو ما أثار غضب الجمهور الذي طالب القائمين على القناة المصرية توضيحًا للموضوع.